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Rimini, bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone di una piscina

lunedì 6 aprile 2026
Rimini, bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone di una piscina

1' di lettura

Nella mattina di Pasqua un grave incidente ha trasformato una vacanza familiare in un dramma a Pennabilli, nel Riminese. Un bambino di 12 anni, marchigiano, che si trovava con i genitori e gli zii in un centro termale per le feste, è stato improvvisamente risucchiato con forza dal bocchettone di aspirazione di una piscina idromassaggio mentre giocava nell’acqua.

Il piccolo è rimasto incastrato sul fondo per diversi minuti. I genitori si sono accorti subito dell’accaduto e hanno tentato di liberarlo, riuscendoci solo quando il personale della struttura ha spento l’impianto. Il bambino ha perso i sensi ed è andato in arresto cardiaco. Trasportato d’urgenza all’ospedale Infermi di Rimini, versa in condizioni gravissime.L’impianto è stato posto sotto sequestro e i carabinieri di Novafeltria hanno aperto un’indagine per accertare eventuali responsabilità nella manutenzione della vasca.Purtroppo non si tratta di un caso isolato.

Nel 2023 alle Terme di Cretone, a Palombara Sabina (Roma), un bambino di 8 anni di nome Stephan morì dopo essere stato risucchiato dallo scarico di una piscina durante le operazioni di pulizia: il bocchettone era privo di griglia protettiva. Nel 2022 a Pinarella di Cervia (Ravenna) un altro bambino di 8 anni fu risucchiato per un braccio dal bocchettone di una vasca idromassaggio in un hotel e rimase bloccato con la testa sott’acqua: fu salvato per miracolo grazie all’intervento di un cuoco.

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