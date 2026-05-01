Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Bancomat, perché la ricevuta non va stampata: occhio allo sportello

di
Libero logo
venerdì 1 maggio 2026
Bancomat, perché la ricevuta non va stampata: occhio allo sportello

1' di lettura

Stampare la ricevuta dopo aver prelevato al bancomat potrebbe non essere conveniente. Se a trovarla vicino allo sportello è un truffatore, infatti, i dati presenti sullo scontrino, come data, ora, importo, sportello utilizzato, ultime cifre della carta e a volte anche il saldo residuo possono aiutare un finto operatore bancario a sembrare credibile. La ricevuta, insomma, potrebbe essere un rischio.

Quelle informazioni, infatti, potrebbero trarre in inganno durante una telefonata o anche in un messaggio, rendendo più credibile una falsa comunicazione della banca. La vittima, sentendo riferimenti precisi al prelievo effettuato, potrebbe abbassare la guardia e fidarsi del truffatore che lo ha contattato, pensando di parlare davvero con un addetto dell’istituto.

Fisco, piccoli prelievi al bancomat? Occhio: quando scattano i controlli

C’è chi pensa che basti spezzettare i prelievi per “non dare nell’occhio”. E invece no. P...

Dopo essersi fidata del finto operatore, la vittima potrebbe comunicare un codice ricevuto via sms, confermare un’operazione dall’app, cliccare su un link o trasferire denaro su un conto indicato come “sicuro”. E a quel punto il danno può essere già fatto. La soluzione, dunque, è non stampare la ricevuta. Oppure, se necessaria, non lasciarla accanto allo sportello, ricordandosi sempre di portarla con sé. 

tag
bancomat

Sotto la lente Fisco, piccoli prelievi al bancomat? Occhio: quando scattano i controlli

Con un ordigno artigianale metallico Catania, fanno saltare in aria un bancomat: arrestati un uomo e una donna

Soldi, soldi, soldi Bancomat, attenzione: i nuovi controlli, la cifra da prelevare

ti potrebbero interessare

Garlasco, "Sempio non parlerà. E il movente...": la profezia di Gallo

Garlasco, "Sempio non parlerà. E il movente...": la profezia di Gallo

Redazione
Eolie, mangiano la pizza in gita e finiscono in ospedale: cos'è successo

Eolie, mangiano la pizza in gita e finiscono in ospedale: cos'è successo

Redazione
Garlasco, niente "concorso" per Sempio, i video intimi ed "errore giudiziario" per Stasi? Cosa sappiamo

Garlasco, niente "concorso" per Sempio, i video intimi ed "errore giudiziario" per Stasi? Cosa sappiamo

Redazione
Primo maggio, il concertone. "Partigiano" diventa "essere umano": si scatena la polemica (inutile) su Bella Ciao

Primo maggio, il concertone. "Partigiano" diventa "essere umano": si scatena la polemica (inutile) su Bella Ciao

Redazione