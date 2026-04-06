Rimini, sesso in spiaggia in pieno giorno: sconcerto tra i turisti

In questi giorni milioni di italiani stanno approfittando delle temperature quasi estive per festeggiare insieme le festività pasquali. E, chi ha la fortuna di abitare in una località marittima, ha avuto l'opportunità di trascorrere una giornata in spiaggia al mare. Decine dii turisti che hanno scelto il litorale riminese, però, hanno dovuto fare i conti con una scena insolita. Una coppia ha rovinato loro la giornata. Due americani sono stati sorpresi all'ora di pranzo mentre stavano consumando un rapporto sessuale sulla battigia. Di fronte a decine di famiglie e turisti.

Come riporta Riminitoday, i testimoni che erano in quella spiaggia hanno raccontato che il rapporto sessuale è andato avanti per diversi minuti tra lo sconcerto dei presenti, con i due che sembravano non far caso alla presenza di sconosciuti. Alcuni passanti, increduli, hanno ripreso la scena con il cellulare, probabilmente per mostrare l'episodio alle forze dell'ordine.