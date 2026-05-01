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Garlasco, "Sempio non parlerà. E il movente...": la profezia di Gallo

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venerdì 1 maggio 2026
Garlasco, "Sempio non parlerà. E il movente...": la profezia di Gallo

1' di lettura

"Assolutamente non parlerà e si avvarrà della facoltà di non rispondere perché non potrà andare a fare un interrogatorio alla cieca": Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati già difensore di Andrea Sempio, lo ha detto a Mattino Cinque proprio a proposito di Sempio, indagato dalla procura di Pavia per il delitto di Garlasco e convocato dai pm il prossimo 6 maggio. Secondo il legale, la difesa aspetterà di avere gli atti di indagine prima di andare davanti ai magistrati.

L'avvocato, poi, ha parlato anche delle possibili carte in mano ai pm. Dalle telefonate di Sempio "al discorso dello scontrino, pesano tutta una serie di cose". Sul movente, invece, ha detto: "A mio avviso i magistrati lo hanno trovato anche nel computer di Chiara. Questo ha permesso ai magistrati di fare un capo di imputazione che a mio avviso sarà molto difficile smontare".

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