Famiglia Poggi? "Come se nascondessero qualcosa": la denuncia dell'avvocato

Si riferisce alla richiesta di revisione della sentenza di condanna di Alberto Stasi ? "Per noi la sentenza non è stata in alcun modo superata dalle nuove indagini, quindi resta valida. Ma tutto sarà consequenziale a quella decisione". Da parte sua e dell' avvocato Tizzoni , a fianco della famiglia Poggi, c'è una chiusura totale sull'inchiesta bis della Procura di Pavia. "Non ci convince il metodo - afferma ancora il legale -, non ne capiamo l'impostazione. È un'indagine che ha ritenuto di prescindere dai dati di realtà. Non è nata per valutare serenamente i fatti, ma con la precisa intenzione di trovare ipotesi alternative alla colpevolezza di Stasi.

"Ci stiamo pensando. Non abbiamo ancora deciso. Potremmo scegliere in un modo o nell'altro. Il problema è che si è creato un labirinto giuridico che non lascia intravedere quale sarà la via d'uscita". Intervistato da La Stampa, l'avvocato Francesco Compagna risponde in maniera evasiva alla domanda se la famiglia di Chiara Poggi si costituirà parte civile nel caso in cui Andrea Sempio venisse rinviato a giudizio.

Perché intercettare i genitori di Chiara, 19 anni dopo? "Sembra che gli investigatori partano dal presupposto che la famiglia Poggi abbia nascosto qualcosa - sottolinea Compagna -. È un'iniziativa anomala, che si fonda sulla demonizzazione del colpevole alternativo e della famiglia della vittima". "Questo è un film - prosegue -. Una ricostruzione mirata sulla persona di Sempio, calibrata al millimetro. È un metodo inquisitorio. Invece di partire dai dati certi, si pretende di formulare un'ipotesi e di adattare la realtà all'ipotesi. Ma la realtà fa resistenza".

Secondo molti, c'è un'altra anomalia: la convergenza totale tra la difesa dei Poggi e quella di Sempio. "Il punto è un altro: è stato Alberto Stasi a uccidere Chiara", ribadisce Compagna secondo cui Sempio verrà "assolto, ma distrutto. Noi crediamo che la condanna resti insuperabile. Nella nuova inchiesta gli indizi a suo carico non solo non sono stati confutati, ma ne escono rafforzati".