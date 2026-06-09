A26, ubriaco guida Tir contromano per 10 km. Ma... miracolo in autostrada

Ha percorso 10 chilometri in contromano e ha urtato più volte il guard-rail, poi è stato fermato dalla polizia stradale. È quanto successo ieri, lunedì 8 giugno, intorno alle 22 sull'autostrada A26 Voltri/Sempione. I poliziotti hanno sottoposto l'uomo, alla guida di un auto articolato, a diversi controlli tra cui l'etilometro, a cui è risultato positivo con valori pari a 2,18 g/l.

Il mezzo sarebbe stato intercettato all'altezza dell'intersezione con l'A4 Torino-Milano, dove le pattuglie hanno attuato il dispositivo "safety-car" per rallentare e bloccare i veicoli che sopraggiungevano nel senso di marcia corretto, al fine di evitare collisioni. L'autoarticolato è stato quindi posto in sicurezza fuori dalla carreggiata. Dalle verifiche è emerso che il mezzo aveva iniziato la sua corsa in contromano a partire dallo svincolo di Vercelli Est. Come ricostruito dagli agenti della stradale, nel suo percorso il tir avrebbe urtato più volte il guard-rail, come risultato dai danni al veicolo e ai dispositivi di sicurezza a lato della carreggiata.