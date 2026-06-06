Casa, il Superbonus gonfia la rendita catastale

L'aggiornamento della rendita catastale non riguarda soltanto gli immobili che hanno subito ampliamenti o modifiche strutturali. Secondo una recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, anche gli interventi che migliorano in modo significativo la qualità e la funzionalità di un'abitazione possono rendere necessario un nuovo classamento catastale.

Il chiarimento assume particolare importanza per i proprietari che hanno effettuato lavori agevolati con il Superbonus. L'Agenzia ha infatti precisato che l'obbligo di aggiornamento può scattare anche in assenza di variazioni della superficie o della distribuzione interna degli spazi, qualora le opere realizzate aumentino il valore e la capacità reddituale dell'immobile.