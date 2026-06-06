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Casa, il Superbonus gonfia la rendita catastale

sabato 6 giugno 2026
Casa, il Superbonus gonfia la rendita catastale

2' di lettura

L'aggiornamento della rendita catastale non riguarda soltanto gli immobili che hanno subito ampliamenti o modifiche strutturali. Secondo una recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, anche gli interventi che migliorano in modo significativo la qualità e la funzionalità di un'abitazione possono rendere necessario un nuovo classamento catastale.

Il chiarimento assume particolare importanza per i proprietari che hanno effettuato lavori agevolati con il Superbonus. L'Agenzia ha infatti precisato che l'obbligo di aggiornamento può scattare anche in assenza di variazioni della superficie o della distribuzione interna degli spazi, qualora le opere realizzate aumentino il valore e la capacità reddituale dell'immobile.

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Come spiega ItaliaOggi, tra gli interventi sotto osservazione rientrano cappotti termici, impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, pompe di calore e altre tecnologie per l'efficientamento energetico. Queste dotazioni, secondo il Fisco, possono incidere sulle caratteristiche dell'abitazione al punto da giustificare un aumento della classe catastale. La risoluzione chiarisce inoltre che il principio non riguarda esclusivamente il Superbonus, ma si applica a qualsiasi intervento edilizio in grado di migliorare in maniera apprezzabile il livello qualitativo dell'immobile.

Per valutare la rilevanza degli interventi, l'Agenzia propone di confrontare il valore catastale dell'immobile prima e dopo i lavori, tenendo conto anche del valore degli impianti installati. Se l'incremento risulta significativo, potrebbe essere necessario procedere all'aggiornamento della rendita. Per questo motivo, le lettere di compliance inviate ai contribuenti non possono essere contestate facendo riferimento soltanto all'assenza di ampliamenti o modifiche planimetriche. L'elemento decisivo diventa l'effettivo aumento del valore e della redditività dell'immobile rispetto ad abitazioni simili presenti nella stessa area.

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