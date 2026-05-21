Tutor 3.0 in autostrada: velocità, sorpassi e corsie? Come possono spellarti

Il Tutor 3.0 fa paura. Attivo dallo scorso anno sulle autostrade italiane, il sistema di rilevazione del traffico sta "mietendo" diverse vittime fra coloro che non rispettano il codice stradale sulle autostrade del nostro Paese. Già la versione precedente era innovativa in quanto consentiva di misurare la velocità media in un tratto, oltre a prendere anche la velocità al passaggio dalle telecamere. Tradotto: non bastava rallentare alla telecamera, per poi accelerare e frenare nuovamente alla successiva telecamera. Il dispositivo infatti rivelava il tempo impiegato per percorrere quel tratto dal punto A al punto B: se era troppo ridotto partiva la segnalazione.

Dal 2025 è arrivato però un ulteriore aggiornamento. Il "nuovo" Tutor permette di beccare non soltanto chi va troppo veloce ma anche chi adotta un comportamento scorretto. Come? Lo strumento è in grado di rilevare le manovre di sorpasso rischiose, ma anche chi mantiene una distanza di sicurezza insufficiente, nonché chi utilizza la corsia di emergenza in maniera errata.