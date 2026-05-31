Multa per l'auto in doppia fila? La sentenza: quando deve essere annullata

Anche una multa per parcheggio in doppia fila può essere contestata e annullata. Strano, ma vero. Vediamo, dunque, in quali circostanze è possibile "sbarazzarsi" della contravvenzione. Lasciare l'auto accanto a un veicolo regolarmente parcheggiato è una violazione prevista dall'articolo 158 del Codice della strada, perché può ostacolare la circolazione e impedire ad altri automobilisti di utilizzare liberamente il proprio mezzo. Per questo motivo sono previste sanzioni economiche e, nei casi più gravi, anche la rimozione forzata del veicolo.

Non sempre, però, la multa è inattaccabile. Esistono infatti situazioni in cui il verbale può essere contestato con successo, sia per errori nella sua compilazione sia per particolari circostanze legate ai fatti contestati.