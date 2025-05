Liliana Resinovich, "le parole di un mitomane": la mossa di Visintin

Ennesima svolta nel caso dell'omicidio di Liliana Resinovich. Ieri mattina, martedì 20 maggio, i difensori del marito della vittima - Sebastiano Visentin - hanno presentato riserva di incidente probatorio durante l'incontro in procura. Perciò al tribunale di Trieste non è stato conferito dal pubblico ministero Ilaria Iozzi l'incarico per gli accertamenti tecnici. La riunione infatti era stata convocata davanti al sostituto procuratore titolare del fascicolo per conferire l'incarico per i nuovi accertamenti tecnici a Cristina Cattaneo, Stefano Tambuzzi, Elena Pilli, Rosario Casamassima e Oscar Ghizzoni.

Ma tutto ciò non è accaduto. "Apprendiamo con stupore dei toni perentori" con cui si etichettano "le affermazioni del preparatore anatomico triestino come 'mendaci e tardive dichiarazioni di un mitomane'", avevano dichiarato Alice e Paolo Bevilacqua, gli avvocati di Visentin. Come ricorda il Tempo, il riferimento era alle accuse mosse dal fratello della vittima - Sergio - che ha deciso di querelare il tecnico anatomico.