Alberto Stasi fuori dal carcere di Bollate, cos'ha regalato ai compagni di cella prima di uscire

Cambierà vita, Alberto Stasi. Ora è ufficialmente un uomo libero. E per svoltare, ha deciso di regalare un sorriso ai detenuti del carcere di Bollate con i quali ha condiviso una fetta dolorosa e importante della sua esistenza, dal 12 dicembre del 2015: a loro, l'uomo condannato per aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi la mattina del 13 agosto 2007 a Garlasco, ha voluto lasciare un ventilatore e un frigorifero. Piccoli "agi" quotidiani. Stasi finirà di scontare la sua condanna a 16 anni di carcere nel 2028, ma i prossimi 2 anni li trascorrerà in affidamento in prova ai servizi sociali. Tecnicamente, dunque, non dovrà più stare in cella. Ha dato l'addio a Bollate così come darà l'addio a Garlasco. I cronisti, i fotografi e le troupes che lo aspettavano davanti all'ingresso del carcere sono rimasti delusi, perché l'ex studente della Bocconi se ne è andato, accompagnato come sempre dalla sua legale Giada Bocellari, passando da una uscita secondaria.

Garlasco, dove andrà a vivere Alberto Stasi da uomo libero: una scelta forte Potrebbe uscire dal carcere già tra pochi giorni. Tecnicamente non da uomo libero (nel senso che non c’&egr...

Prima ha impacchettato gli abiti e gli effetti personali in tre valige, lasciando al compagno di cella alcune cose in regalo come il ventilatore e il frigorifero ed è passato a salutare il direttore Giorgio Leggieri, gli agenti, gli educatori e i detenuti con cui ha condiviso un decennio di vita, come fa solitamente chi lascia il carcere. Venerdì, dopo l'udienza del Tribunale di Sorveglianza a cui ha partecipato lui stesso e in cui la Procura generale, rappresentata dalla sostituta pg Valeria Marino, ha dato parere positivo all'affidamento, Stasi non era rientrato nella cella che fino ad ora ha condiviso con un altro detenuto. "Sono valutazioni che si fanno in base agli atti - ha spiegato all'Ansa il presidente del tribunale di Sorveglianza di Milano Marcello Bortolato -. Non sono mai cose automatiche altrimenti sarebbero fuori tutti quelli che hanno meno di quattro anni da scontare". Stasi Aveva una licenza e quindi sarebbe dovuto rientrare solo domenica sera a Bollate, ma questa mattina, alla comunicazione della decisione del Tribunale a suo favore, si è subito presentato a sbrigare le ultime formalità e prendere le sue cose. Ha già a disposizione un appartamento, nel Milanese, non a Garlasco dove, ha spiegato Bocellari che difende Stasi insieme al collega Antonio De Rensis, "non tornerà a vivere, ovviamente" anche se non ha restrizioni a spostarsi all'interno della Lombardia.

Alberto Stasi, ecco come è uscito dal carcere: la rabbia dei detenuti "Cosa aspettate qua davanti? Alberto Stasi non è qui ma a casa in licenza, fino a domenica sera non torna, q...