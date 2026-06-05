Parma, giovane attivista di destra pestato da branco di nordafricani: il video-choc

Un'aggressione violentissima che poteva trasformarsi in una tragedia. A Parma, in pieno giorno, un giovane attivista di destra è stato pestato a sangue da un gruppetto di nordafricani. I delinquenti lo hanno prima inseguito e poi aggredito: quattro contro uno. L'episodio risale al pomeriggio di ieri, giovedì 4 giugno. Il ragazzo, Eterno, è un attivista di centrodestra noto anche sui social. Il motivo del raid? Il giovane stava facendo dei video di denuncia, ma poi è stato scaraventato a terra e picchiato con calci e pugni prima che un altro ragazzo intervenisse. Per scacciare il gruppetto di nordafricani è stato necessario servirsi dello spray al peperoncino.

Il video dell'aggressione al militante di centrodestra ha fatto il giro dei social. Tanti, tantissimi i commenti in difesa di Eterno: "Quattro maranza Nordafricani contro uno, dopo essere stato inseguito e aggredito, è stato trasportato in ospedale, refertato dai medici e ha sporto denuncia alle autorità - le parole di Federico Ferrai di Lega Giovani Roma -. Oggi si ritrova coinvolto anche in una controdenuncia per l’utilizzo dello spray al peperoncino da parte dell’amico che era con lui. In che Paese stiamo vivendo se chi finisce in ospedale dopo un’aggressione rischia di trovarsi sul banco degli imputati insieme ai suoi aggressori? La violenza politica deve essere condannata sempre, senza se e senza ma. Chi aggredisce una persona per le sue idee è un povero imbecille. Ora ci aspettiamo una sola cosa: 'Remigrazione' Devono essere espulsi senza se e senza ma! Perché in Italia non sono i benvenuti coloro che da ospiti non rispettano le nostre leggi e aggrediscono chi la pensa diversamente".