Andrea Sempio, l'avvocato Taccia e "i giochi in scatola": cosa cambia

Oltre al nuovo indagato, Andrea Sempio, personaggio dalle mille sfaccettature, c’è anche uno dei suoi avvocati, Angela Taccia, amica d’infanzia e di vecchia data ancor prima che suo legale, figura che presenta molte ambiguità. Si fa riprendere dai giornalisti per strada in giro con la shopping bag di “Indagini”, il podcast di Stefano Nazzi, pubblica sui social frasi di sfida, come “guerra pura senza paura” nel giorno in cui non ha fatto presentare Andrea Sempio all’interrogatorio in Procura, per la notifica del rilevamento dell’impronta del palmo della mano sul muro delle scale verso il seminterrato, dove è stata ritrovata Chiara Poggi.

Intervistata da Repubblica, anche lei come il suo collega Lovati dubita della rilevanza di quell’impronta: “L’impronta di Andrea sulla parete? È una consulenza tecnica di parte. Andrà accertata in un contraddittorio. Per questo anche noi potremmo nominare un consulente dattiloscopico. Come confermato anche da Marco Poggi, lui, loro, frequentavano tutti gli ambienti della casa, tranne la camera da letto dei signori Poggi. Che ci sia un’impronta di Sempio lungo la scala che lui e Marco usavano per andare nel locale cantina-attrezzi, mi pare normale. Su quella parete c’è l’impronta di Sempio e ci sono le impronte di Marco. E anche dei carabinieri. Scendevano nel seminterrato per prendere dei giochi in scatola che tenevano lì”.