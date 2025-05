Garlasco, ora è rissa tra gli inquirenti: l'inchiesta come un reality

Dichiarazioni. Precisazioni. Pareri, piegazioni, messe a punto, chiarimenti. Tutti legittimi, per carità: che è una sciocchezza, in democrazia, quella cosa delle sentenze che non si commentano, figuriamoci le inchieste. Però qui, i casi Garlasco, al plurale, nel senso che non c’è solo il faldone riaperto a carico di Andrea Sempio ma anche le archiviazioni che il commesso di Vigevano ha incamerato e l’indagine finita in giudicato per Alberto Stasi, sono un chiacchiericcio continuo. Arrivati a questo punto, tocca anzitutto fare autocritica perché il cancan mediatico che non martella su altro è alimentato (anche) dalla stampa ed è innegabile che l’omicidio di Chiara Poggi sia tornato a essere la notizia della settimana tra approfondimenti, speciali e interviste ai protagonisti. Noi giornalisti, tuttavia, una scusa ce l’abbiamo: vale quel che vale, ma è il nostro lavoro raccontare ciò che succede. Far scivolare la giustizia in un reality show, invece, con gli annunci urbi et orbi delle rogge dragate e delle perquisizioni alle sei del mattino, oppure con gli avvocati omnipresenti sui social network, è un tantinello differente.

Si critica tutto su Garlasco (compreso l’outfit dell’avvocata di Sempio in jeans e felpina), ma il punto lo centra il collega della difesa Massimo Lovati: «Dovrebbe esserci il segreto istruttorio nei procedimenti seri», dice, «e invece escono cose dappertutto e ne escono di ogni». Partiamo da questo. È uno schietto, Lovati, e ha ragione (anche se, tecnicamente è più corretta l’espressione “segreto investigativo” piuttosto che “segreto istruttorio”, ma il concetto non cambia).

Da quando il frullatore (mediatico) si è riacceso nella bassa lombarda, la procura di Pavia non ha rilasciato mezza affermazione, ma in un modo o nell’altro sono diventati pubblici particolari che non avrebbero dovuto (gli ultimi due: la fotografia della famosa impronta numero 33 e il contenuto degli altrettanto noti bigliettini scritti da Sempio e gettati nella spazzatura).