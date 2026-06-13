Alberto Stasi, ecco come è uscito dal carcere: la rabbia dei detenuti

"Cosa aspettate qua davanti? Alberto Stasi non è qui ma a casa in licenza, fino a domenica sera non torna, qui perdete tempo". Con queste parole alcuni detenuti della casa circondariale di Bollate, in uscita per recarsi al lavoro, si sono rivolti ai giornalisti assiepati già di primo mattino nel parcheggio antistante l'ingresso del carcere. La circostanza è stata confermata anche da un agente della polizia penitenziaria in uscita dall'istituto.

La procura generale di Milano, ieri ha espresso parere favorevole alla messa alla prova di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi. Una volta depositata l'istanza, passaggio atteso entro cinque giorni, l'ex studente della Bocconi potrà ritirare i propri effetti personali e lasciare il carcere. Il parere è ora al vaglio del tribunale di sorveglianza, chiamato a pronunciarsi in via definitiva sulla richiesta.