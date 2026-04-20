Meteo, Mario Giuliacci: l'ora dei temporali. Poi la svolta: che tempo farà il 25 aprile

Temperature basse e instabilità. Questi gli effetti di una perturbazione che sta interessando l'Italia. Fatta eccezione per l'estremo Sud, infatti, fino a mercoledì 22 aprile ecco che si alterneranno momenti soleggiati e improvvisi temporali, che saranno più frequenti e diffusi nel versante adriatico della Penisola. La perturbazione - riportano i meteorologi del team di Mario Giuliacci - favorirà anche un ricambio d'aria, con correnti più fresche che scivoleranno sulla nostra Penisola, favorendo un sensibile e diffuso calo termico. In particolare, lunedì le precipitazioni interesseranno il Triveneto e le regioni centrali. Non si escludono grandinate. Stesso scenario per martedì, quando i fenomeni interesseranno anche le Alpi e anche il versante adriatico, estendendosi su Toscana e Umbria.