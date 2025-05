Alberto Stasi e il sesso, "come prova piacere": la perizia choc

Dalle relazioni della Sorveglianza emerge, però, la difficoltà a indagare "sull'ossessiva catalogazione e la abituale visione di materiale pornografico anche raccapricciante e violento" che per i giudici sembra la molla del delitto. "Colpisce anche come, nella valutazione dell'empatia ed emotività, non vi siano accenni - si legge - a quanto provato nel passato e nel tempo nei confronti dei genitori e parenti della vittima, o a sentimenti di rabbia, alle cause sottese e alle strategie di gestione".

In una relazione del febbraio 2024, di cui si è avuto conoscenza solo con il provvedimento della Sorveglianza dello scorso aprile, il Tribunale indica "nella ossessiva visione di materiale pornografico fino alla sua meticolosa catalogazione nel pc, con tratti francamente eccessivi anche per un giovane alla scoperta della sessualità" il possibile "movente o quanto meno l'occasione del delitto".