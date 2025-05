Vittorio Feltri a Quarta Repubblica: "Perché Alberto Stasi non c'entra nulla"

"Io ho raccontato quanto accaduto a Garlasco da cronista, facevo il direttore di Libero a quel tempo": Vittorio Feltri, oggi direttore editoriale del Giornale, lo ha detto in collegamento con Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4. Poi ha aggiunto: "Dopodiché me ne sono anche disinteressato finché non è arrivato il processo. Lì è successo di tutto, perché nel processo di primo grado e in appello questo ragazzo (Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima Chiara Poggi, ndr) è stato assolto. Quindi mi pare esistessero dei dubbi. Poi la Cassazione lo ha condannato, e questo è un metodo contro la logica. C'è qualcosa che non ha funzionato nella giustizia e nella testa dei giudici".

Feltri ha spiegato che della condanna di Stasi a non averlo mai convinto è stata "l'assoluta mancanza di prove. Tanto è vero che in primo grado Alberto Stasi è stato assolto per mancanza di prove e uguale in appello. Infatti non c'era una prova e senza di quelle non è usanza condannare nessuno e invece in questo caso è successo".