Quarta Repubblica, il legale di Sempio: "Stasi in carcere? Meglio che finire sotto terra"

"Alberto copriva gli altri assassini, prendere 16 anni di carcere è meglio che finire sotto terra come la sua fidanzata": lo ha detto Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio , nuovo indagato nel caso di Garlasco, in collegamento con Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4, a proposito dell'unico condannato per il delitto, Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, la 26enne Chiara Poggi .

Nel corso del programma, poi, c'è stato anche un botta e risposta con un'altra ospite, la magistrata e deputata della Lega Simonetta Matone che, riferendosi all'avvocato, ha detto: "Non riesco a capire qual è l'assunto difensivo, dove vuole arrivare a parare l'avvocato Lovati? Se vuole proteggere Sempio la linea difensiva forse dovrebbe essere leggermente diversa e di più non dico". "Io non ho detto che Alberto Stasi è complice - ha replicato quindi il legale -. Alberto Stasi è una vittima come la sua fidanzata, non è complice".