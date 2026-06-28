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Caldo? Arriva la goccia fredda che abbatte le temperature: dove e quando

domenica 28 giugno 2026
Caldo? Arriva la goccia fredda che abbatte le temperature: dove e quando

1' di lettura

Anche domenica 28 giugno l’Italia è sotto l’assedio del caldo estremo. Il bollettino del ministero della Salute segnala 18 bollini rossi (massimo rischio per tutta la popolazione) in: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Sono 6 invece i bollini arancioni (Campobasso, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Trieste e Cagliari) e 3 quelli gialli (Catania, Messina e Reggio Calabria).

Secondo iLMeteo.it, l’anticiclone Caronte inizia a mostrare le prime debolezze, soprattutto al Nord, dove già si registrano forti attività temporalesche in Europa settentrionale. La svolta decisiva è attesa per mercoledì 1 luglio, quando una bassa pressione carica di aria fredda scenderà dalla Germania verso l’Italia.

Questo cambiamento porterà forti piogge, temporali anche violenti, grandinate e possibili supercelle temporalesche, soprattutto su Alpi, Prealpi e Nord-Ovest. Le temperature caleranno bruscamente, anche di 8-10 gradi. Il fenomeno sarà causato da una “goccia fredda” (cut-off) in quota, un nucleo di aria gelida che, passando su mari e territori molto caldi, genererà forte instabilità con nubifragi, downburst (raffiche oltre i 100 km/h) e rischi di danni. Da lunedì 29 e martedì 30 giugno il caldo resisterà ancora con picchi di 40°C al Nord e Centro, mentre da mercoledì 1 luglio l’ondata di calore dovrebbe attenuarsi progressivamente, lasciando spazio a fenomeni temporaleschi intensi che interesseranno gran parte del Paese.

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