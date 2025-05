Martina Carbonaro, l'orrore del Killer: ha sepolto viva la vittima

Un delitto spietato, crudele, atroce. Alessio Tucci (19 anni) ha ucciso l'ex fidanzata Martina Carbonaro (14 anni) con una brutalità inaudita. Prima la riempita di colpi con una pietra. Poi, quando la ragazza era piena di ferite e di sangue - ma ancora in vita -, l'avrebbe sepolta viva. Subito dopo ha recuperato il cellulare della vittima allo scopo di nasconderlo nell'intercapedine del casolare in cui anni fa viveva il guardiano dello stadio. Come spiegato dagli inquirenti, ha buttato via la scheda telefonica.

E poi? Dopo aver massacrato una ragazzina di 14 anni, che cosa ha fatto? È tornato a casa, ha fatto la doccia e ha fatto lavare i pantaloni, forse perché ancora pieni del sangue di Martina. Subito dopo è iniziata la messinscena. Il ragazzo ha aiutato i genitori della vittima nelle ricerche. E intanto ripeteva sempre la stessa storia: "L'ho solo accompagnata sotto casa, di più non so... non ho dormito tutta la notte, sono preoccupato anche io".