Afragola, Alessio Tucci uccide l'ex di 14 anni e poi fa finta di cercarla

Prima l'ha uccisa, probabilmente a colpi di pietra, poi ha finto di cercarla per diverse ore quando si pensava fosse scomparsa: Alessio Tucci, 19enne muratore saltuario, ha confessato di aver assassinato la sua ex fidanzata, la 14enne Martina Carbonaro, e di aver provato a nascondere il suo corpo in un ex casolare abbandonato ad Afragola. I genitori della ragazza non avevano notizie della figlia dalla serata di lunedì 26 maggio e per questo ne avevano denunciato la scomparsa. La 14enne poi è stata ritrovata senza vita la notte scorsa. "Si, l'ho uccisa io. L'ho colpita con una pietra al volto", avrebbe confessato il 19enne in lacrime durante l'interrogatorio.

I due si erano conosciuti quando lei aveva 12 anni e mezzo. Poi due settimane fa si erano lasciati per scelta di Martina. Lunedì sera si erano visti ad Afragola per poi andare nel casolare abbandonato vicino all'ex stadio Moccia. Lì il ragazzo avrebbe infierito sulla vittima. Dopo averla uccisa, avrebbe provato a nasconderla all'interno di un armadio, coprendolo con dei detriti. In un primo momento, durante le ricerche della 14enne a cui Tucci avrebbe partecipato insieme al padre, il giovane è stato sentito come persona informata sui fatti. "Era normale, normalissimo, era dietro con la mamma della ragazzina, hanno cercato tutti insieme Martina”, ha raccontato una testimone.