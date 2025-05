Chiara Poggi e Alberto Stasi, le foto sparite: tutto torna?

"Ho visto di sfuggita Chiara Poggi al santuario, e Sempio più volte. In quegli anni, nel 2007. Al bar e al santuario, insieme alla sua compagnia ma non sono mai stato a guardare cosa facevano": una testimone lo ha detto ai microfoni di Canale 5, aggiungendo nuovi dettagli all'inchiesta sul delitto di Garlasco. Per l'omicidio della 26enne Chiara Poggi, trovata senza vita nella villetta di famiglia vicino a Pavia il 13 agosto 2007, è stato condannato il suo ex fidanzato Alberto Stasi, ma di recente la Procura ha deciso di riaprire l'inchiesta concentrando le indagini su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima.

Nel caso ora viene tirato in ballo il Santuario della Bozzola, un luogo ancora oggi frequentatissimo, meta di migliaia di fedeli nel 2007 per le messe di guarigione del mercoledì. E che, con il suo passato di scandali sessuali, è ancora un punto di discussione all'interno della comunità. Su cosa ci facessero lì Poggi, Stasi o Sempio non si sa molto. Ma si presume che andassero lì a pregare: "Uno che viene qua ascolta le funzioni, le celebrazioni, le preghiere. Altro non si può fare", ha raccontato ancora la testimone.