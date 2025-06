Garlasco, "perché le gemelle k odiavano Chiara Poggi": testimonianza-choc

Il rapporto tra le gemelle Cappa e Chiara Poggi è ancora lontano dall'essere svelato e compreso. Tra loro c'è un legame di sangue, dato che Giuseppe Poggi - il padre della vittima - e Rosaria Maria Assunta, madre di Stefania e Paola - non indagate - della saga di Garlasco, sono fratelli. La donna aveva parlato di una frequentazione "normale" tra le figlie e la nipote. "Io e mia cugina Chiara - aveva dichiarato Stefania Cappa - avevamo un ottimo rapporto. Nell’ultimo mese ci vedevamo quasi tutti i giorni".

Ma una amica d'infanzia di Chiara aveva fornito una versione diversa: "Con le cugine Stefania e Paola e con gli zii i rapporti erano ridotti al minimo. In pratica si vedevano durante le feste comandate, ma normalmente non si frequentavano. Chiara non era ‘amica’ delle cugine, non si confidava con loro e non ricordo siano mai uscite assieme". Chiara "non mi ha mai riferito circa una frequentazione né assidua né sporadica con Stefania. Non mi ha mai raccontato della circostanza che la cugina Stefania l’andasse a trovare nel pomeriggio. Aggiungo che mai Chiara mi ha detto di confidarsi con una delle due cugine".