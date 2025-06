Garlasco, "il cretino lo incastrano": gemelle Cappa, telefonata choc

Le telefonate anonime e quelle mai considerate dagli inquirenti della prima inchiesta sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia che ha riaperto il caso del delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007 si sta concentrando anche sui tabulati telefonici dell'epoca, soprattutto quelli del settembre successivo, nel periodo dell'arresto di Alberto Stasi, fidanzato della vittima, poi giudicato in via definitiva responsabile dell'omicidio e condannato a 16 anni di carcere. Oggi c'è un nuovo indagato, Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara all'epoca 19enne e sospettato di omicidio in concorso con Stasi o con ignoti. Ma non c'è solo il suo nome a rimbalzare nelle carte della Procura.

Al vaglio, infatti, i movimenti e le parole di tutto il mondo che gravitava intorno a Sempio e a Chiara, parenti compresi. Tra questi, le cugine Stefania e Chiara Cappa, mai indagate ma molto attive anche con i giornalisti nel suggerire questa o quella pista. Il 17 agosto del 2007, per esempio, a indagini appena iniziate, Stefania viene inviata in caserma per incontrare Stasi. E' il momento del famoso "abbraccio" tra i due, un tentativo di incastrare il fidanzato preparato con i carabinieri di Vigevano. Gli inquirenti che sospettavano di Alberto credevano in un suo possibile "crollo emotivo", una confessione che però non è mai arrivata. Stefania parla di quell'incontro con un giornalista del Tg5 "Eh lo so sono troppo investigativa su queste cose", diceva. "Ti do un milione di elementi su cui poi valutare andare a braccare le persone giuste". Mesi dopo, a dicembre, è spaventata dalla possibilità di finire in televisione ed è il padre Ermanno Cappa, celebre avvocato, a rassicurarla: "Stai tranquilla che l'indagine va avanti come si deve che quel cretino lì se devono incastrarlo lo incastrano". Il "cretino" è proprio Stasi.