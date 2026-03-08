Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Sigfrido Ranucci contro il cambio di sede per la presentazione del libro. Ma il Comune: "È par condicio"

domenica 8 marzo 2026
Sigfrido Ranucci contro il cambio di sede per la presentazione del libro. Ma il Comune: "È par condicio"

2' di lettura

Nuova polemica firmata Sigfrido Ranucci. Il conduttore di Report lamenta il cambio di sede per la presentazione a Pistoia del suo nuovo libro dal titolo "Il ritorno della casta". Dalla biblioteca comunale l'incontro è stato spostato alla sala soci della Coop. La data invece è rimasta invariata: mercoledì 18 marzo alle 15:30.

Stando a quanto riporta il Corriere Fiorentino "la presentazione del nuovo libro con i riferimenti al referendum sulla giustizia crea problemi al Comune per la concessione della sala" per il rispetto della par condicio. Ma Ranucci non ci sta: "Non capisco cosa c'entri la par condicio con la presentazione del libro. La risposta del Comune mi sembra quella della casta". A riguardo però il Comune è stato chiarissimo: "Considerato che in vista del referendum, le amministrazioni pubbliche sono tenute al rispetto della disciplina sulla par condicio e che il libro riguarda proprio il tema della riforma della magistratura, è stato ritenuto opportuno non svolgere la presentazione in una sede comunale, che è soggetta a tali vincoli".

Sigfrido Ranucci, anche l'Usigrai contro mister Report: "Deportati? Inaccettabile"

Sigfrido Ranucci ne combina un'altra e questa volta a insorgere l'Usigrai, l'organizzazione sindacale dei gi...

Solo qualche giorno fa il giornalista, in occasione dell'evento a Roma per il suo libro, non ha evitato di fare polemica e attaccare il ministro Carlo Nordio: "Mentre il ministro Nordio rassicurava parlamentari, magistrati e opinione pubblica sulla inviolabilità dei computer della Giustizia, i tecnici del ministero si affannavano a intervenire su ECM, il sistema informatico che – come svelato da un’inchiesta di Report – è installato sui 40 mila pc dell’amministrazione giudiziaria, che ufficialmente consente di aggiornarli, ma potrebbe permettere l’intrusione da remoto anche senza la notifica all’utente da parte dei tecnici informatici del ministero". 

Sigfrido Ranucci fa campagna coi cadaveri dei giudici ammazzati

La Loggia P2. La tecnodestra. Trump e Musk. L’Expo di Milano. I centri per i rimpatri in Albania. Il generale libi...
tag
pistoia
sigfrido ranucci

Pronto a tutto per il No Sigfrido Ranucci fa campagna coi cadaveri dei giudici ammazzati

Castelli che crollano Report, Bellavia sbugiardato di nuovo: "Tutto falso"

Qui crolla tutto Sigfrido Ranucci, anche l'Usigrai contro mister Report: "Deportati? Inaccettabile"

ti potrebbero interessare

Referendum, Ficarra e Picone farneticano: "Perché dovete votare 'no'"

Referendum, Ficarra e Picone farneticano: "Perché dovete votare 'no'"

PiazzaPulita, Mulè inchioda Woodcock: "37mila telefonate, assolto. Si interroghi sui suoi disastri"

PiazzaPulita, Mulè inchioda Woodcock: "37mila telefonate, assolto. Si interroghi sui suoi disastri"

Tomaso Montanari, l'insulto-choc: "Meloni e Nordio banditi che manomettono la Costituzione"

Tomaso Montanari, l'insulto-choc: "Meloni e Nordio banditi che manomettono la Costituzione"

Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio: "Non ho più 40 anni e non ho paura di nessuno"

Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio: "Non ho più 40 anni e non ho paura di nessuno"

Redazione