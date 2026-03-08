Sigfrido Ranucci contro il cambio di sede per la presentazione del libro. Ma il Comune: "È par condicio"

Nuova polemica firmata Sigfrido Ranucci. Il conduttore di Report lamenta il cambio di sede per la presentazione a Pistoia del suo nuovo libro dal titolo "Il ritorno della casta". Dalla biblioteca comunale l'incontro è stato spostato alla sala soci della Coop. La data invece è rimasta invariata: mercoledì 18 marzo alle 15:30.
Stando a quanto riporta il Corriere Fiorentino "la presentazione del nuovo libro con i riferimenti al referendum sulla giustizia crea problemi al Comune per la concessione della sala" per il rispetto della par condicio. Ma Ranucci non ci sta: "Non capisco cosa c'entri la par condicio con la presentazione del libro. La risposta del Comune mi sembra quella della casta". A riguardo però il Comune è stato chiarissimo: "Considerato che in vista del referendum, le amministrazioni pubbliche sono tenute al rispetto della disciplina sulla par condicio e che il libro riguarda proprio il tema della riforma della magistratura, è stato ritenuto opportuno non svolgere la presentazione in una sede comunale, che è soggetta a tali vincoli".
Solo qualche giorno fa il giornalista, in occasione dell'evento a Roma per il suo libro, non ha evitato di fare polemica e attaccare il ministro Carlo Nordio: "Mentre il ministro Nordio rassicurava parlamentari, magistrati e opinione pubblica sulla inviolabilità dei computer della Giustizia, i tecnici del ministero si affannavano a intervenire su ECM, il sistema informatico che – come svelato da un’inchiesta di Report – è installato sui 40 mila pc dell’amministrazione giudiziaria, che ufficialmente consente di aggiornarli, ma potrebbe permettere l’intrusione da remoto anche senza la notifica all’utente da parte dei tecnici informatici del ministero".