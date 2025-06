Roma, non si fermano all'alt e rischiano di investire gli agenti: caos in pieno giorno

Inseguimento a folle velocità in zona Romanina a Roma: è successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 giugno, dopo che un agente libero da servizio ha notato tre uomini che armeggiavano vicino a un camper non lontano dal centro commerciale Romanina e ha allertato il commissariato. All'arrivo dei poliziotti, i tre sono subito fuggiti nonostante l'alt intimato. Dopodiché hanno speronato diverse auto rischiando di investire un pedone e gli agenti stessi. Per fortuna, non si registrano feriti.

Un altro inseguimento è avvenuto invece questa notte a Nettuno: un uomo alla guida di una Renault Captur rubata a Roma è riuscito a sfuggire alla polizia dopo un lungo inseguimento che si è concluso con un incidente in via Lombardia. Tutto è iniziato intorno alle 2:30. Anche in questo caso il bandito non si è fermato all'alt della polizia. Infine, in via Lombardia, il conducente in fuga ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro un muretto. Uscito dalla vettura distrutta, è scappato nel parco Palatucci. La polizia, che è sulle sue tracce, sta esaminando le registrazioni delle telecamere di controllo della zona.