Garlasco, "toni durissimi": le due lettere spedite della madre di Sempio a Stasi

Nell'inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, chiusa da pochi giorni e in cui il solo indagato per l'assassino di Chiara Poggi è Andrea Sempio, spuntano anche due lettere scritte a mano da Daniela Ferrari, madre di Sempio, missive indirizzata ad Alberto Stasi, quando già si trovava in carcere. Documenti entrati nel fascicolo investigativo e sui quali gli inquirenti stanno concentrando parte degli approfondimenti relativi alla nuova indagine.
Le due lettere portano la data del 16 dicembre 2018 e del 31 gennaio 2019. Il contenuto integrale non è stato reso noto, ma dalle indiscrezioni emergerebbe il tono particolarmente duro utilizzato dalla donna nei confronti di Stasi, già detenuto per l'omicidio di Chiara Poggi. Gli investigatori stanno valutando il significato di quelle missive nell'ambito della ricostruzione complessiva dei rapporti e delle dinamiche emerse nel corso degli accertamenti.
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Tra gli elementi ritenuti rilevanti figurano anche alcuni file audio attribuiti ad Andrea Sempio. In una delle registrazioni, secondo quanto trapelato, lui affermerebbe: "Il sangue c’era, io il sangue l’ho visto". Un passaggio sarebbe al vaglio degli investigatori e centrale nella nuova inchiesta.
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Al centro dell'attenzione resta anche lo scontrino del parcheggio di Vigevano, indicato in passato dalla difesa come prova dell'alibi di Sempio la mattina del delitto. Le verifiche sulle celle telefoniche agganciate il 13 agosto 2007, come è noto, collocherebbero però il cellulare di Sempio nell'area di Garlasco, mentre quello della madre risulterebbe nella zona di Vigevano.