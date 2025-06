Carabiniere ucciso a Grottaglie: chi sono i due banditi

La vittima avrebbe la sua stessa età. Intanto una nota del Sim, il sindacato dei militari, viene ricostruita la dinamica di quanto accaduto: "L'intervento coordinato delle forze dell'ordine che ha portato alla cattura dei due uomini responsabili dell'omicidio del brigadiere capo Carlo Legrottaglie , avvenuto questa mattina nella zona industriale di Francavilla Fontana". "Nel corso della fuga - spiega il Sim carabinieri in una nota - i due malviventi si sono asserragliati in una masseria dove sono stati individuati dai colleghi della polizia di Stato. Sembrerebbe, secondo quanto appreso dal Sim carabinieri, che, durante il conflitto a fuoco che ne è seguito, uno dei rapinatori sarebbe rimasto ucciso, colpito in risposta all'aggressione armata, mentre il complice è stato arrestato".

È morto uno dei due rapinatori catturati dalla polizia a Grottaglie ( Taranto ) poco fa dopo un conflitto a fuoco. Si tratta dei due uomini che questa mattina hanno sparato contro il brigadiere capo Carlo Legrottaglie, uccidendolo. L'altro malvivente arrestato viene portato nella caserma dei carabinieri a Martina Franca. Non è chiaro se il rapinatore deceduto sia stato ferito gravemente nel corso della sparatoria con la polizia nei momenti della cattura, o fosse già stato ferito nel conflitto a fuoco avuto con Legrottaglie . I rapinatori sono entrambi di Carosino, in provincia di Taranto. L'arrestato è Michele Mastropietro, 59 anni, con numerosi precedenti tra cui l'assalto a un furgone portavalori dell'istituto salentino Sveviapol Sud, avvenuto il 2 maggio 2013 nei pressi di Monteiasi.

Il Sim carabinieri esprime "apprezzamento per la tempestività, preparazione e lucidità operativa di tutti gli operatori impegnati, che hanno agito con fermezza e professionalità in una situazione di altissimo rischio. Pur confortati dal buon esito della cattura - comunica il sindacato - ribadiamo con forza che nessun risultato potrà colmare il vuoto lasciato dal sacrificio del nostro collega, barbaramente ucciso durante un'azione di servizio". "La sua morte - conclude la nota - ricorda a tutti noi l'importanza di mantenere altissimi livelli di supporto e protezione per chi indossa la divisa. Il Sim carabinieri continuerà a vigilare affinché in casi analoghi vengano implementate tutte le misure necessarie - strategiche, operative e legislative - per garantire la sicurezza dei militari in servizio e la giusta reazione dello Stato di fronte a crimini così efferati".