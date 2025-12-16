Cogne, chiede aiuto a un carabiniere ma poi lo investe: arrestata donna francese

Restano gravi le condizioni dell'appuntato dei carabinieri Antonio Graziano, di 41 anni, investito ieri, a Cogne (Aosta), da una donna, cittadina francese, ora in stato di arresto per tentato omicidio. Nella notte il militare, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta, è stato sottoposto a un lungo intervento alla gamba. Nella stessa struttura sanitaria si trova anche la donna, che, prima di essere arrestata, è stata sedata. Sono in corso accertamenti per valutare se, quando ha investito deliberatamente il carabiniere, si trovava sotto l'effetto di droghe o alcol.
La donna ieri pomeriggio ha chiamato il 112 dopo essere rimasta in panne con l'auto. Una pattuglia di due militari è arrivata sul posto verso le 17 e l'ha accompagnata a una stazione di ricarica dell'auto elettrica, nei pressi della località Lillaz. Avendo poi dato in escandescenza, i carabinieri hanno cercato di fermarla perché poteva essere pericolosa. Ma la donna ha investito uno dei due, rimasto schiacciato contro un muro, mentre il collega è riuscito a fuggire. La conducente ha poi inseguito il militare ferito e lo ha investito nuovamente.
A prestare soccorso al ferito è stata una donna residente nella zona, che ha assistito all'investimento. Nel frattempo sono giunti i rinforzi da Aosta. La conducente era visibilmente alterata per cui è stato necessario l'intervento anche dei medici del 118. È stata fissata per domani l'udienza di convalida dell'arresto della cittadina francese, accusata di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver investito un carabiniere, ieri a Cogne. La donna è piantonata nel reparto di psichiatria, in attesa dell'arrivo dei parenti dalla Francia.