Cogne, chiede aiuto a un carabiniere ma poi lo investe: arrestata donna francese

Restano gravi le condizioni dell'appuntato dei carabinieri Antonio Graziano, di 41 anni, investito ieri, a Cogne (Aosta), da una donna, cittadina francese, ora in stato di arresto per tentato omicidio. Nella notte il militare, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta, è stato sottoposto a un lungo intervento alla gamba. Nella stessa struttura sanitaria si trova anche la donna, che, prima di essere arrestata, è stata sedata. Sono in corso accertamenti per valutare se, quando ha investito deliberatamente il carabiniere, si trovava sotto l'effetto di droghe o alcol.

La donna ieri pomeriggio ha chiamato il 112 dopo essere rimasta in panne con l'auto. Una pattuglia di due militari è arrivata sul posto verso le 17 e l'ha accompagnata a una stazione di ricarica dell'auto elettrica, nei pressi della località Lillaz. Avendo poi dato in escandescenza, i carabinieri hanno cercato di fermarla perché poteva essere pericolosa. Ma la donna ha investito uno dei due, rimasto schiacciato contro un muro, mentre il collega è riuscito a fuggire. La conducente ha poi inseguito il militare ferito e lo ha investito nuovamente.