Libero logo
Atreju
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Cogne, chiede aiuto a un carabiniere ma poi lo investe: arrestata donna francese

di
Libero logo
martedì 16 dicembre 2025
Cogne, chiede aiuto a un carabiniere ma poi lo investe: arrestata donna francese

2' di lettura

Restano gravi le condizioni dell'appuntato dei carabinieri Antonio Graziano, di 41 anni, investito ieri, a Cogne (Aosta), da una donna, cittadina francese, ora in stato di arresto per tentato omicidio. Nella notte il militare, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta, è stato sottoposto a un lungo intervento alla gamba. Nella stessa struttura sanitaria si trova anche la donna, che, prima di essere arrestata, è stata sedata. Sono in corso accertamenti per valutare se, quando ha investito deliberatamente il carabiniere, si trovava sotto l'effetto di droghe o alcol.

La donna ieri pomeriggio ha chiamato il 112 dopo essere rimasta in panne con l'auto. Una pattuglia di due militari è arrivata sul posto verso le 17 e l'ha accompagnata a una stazione di ricarica dell'auto elettrica, nei pressi della località Lillaz. Avendo poi dato in escandescenza, i carabinieri hanno cercato di fermarla perché poteva essere pericolosa. Ma la donna ha investito uno dei due, rimasto schiacciato contro un muro, mentre il collega è riuscito a fuggire. La conducente ha poi inseguito il militare ferito e lo ha investito nuovamente.

Perugia, 32enne non si ferma all'alt e finisce fuori strada: cosa gli trovano in auto

È finito in manette il 32enne albanese arrestato dai carabinieri di Perugia dopo un pericoloso inseguimento lungo...

A prestare soccorso al ferito è stata una donna residente nella zona, che ha assistito all'investimento. Nel frattempo sono giunti i rinforzi da Aosta. La conducente era visibilmente alterata per cui è stato necessario l'intervento anche dei medici del 118. È stata fissata per domani l'udienza di convalida dell'arresto della cittadina francese, accusata di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver investito un carabiniere, ieri a Cogne. La donna è piantonata nel reparto di psichiatria, in attesa dell'arrivo dei parenti dalla Francia.

Pescara, non si fermano all'alt: fuga scellerata, finisce in dramma

Sabato mattina, intorno alle 8, sull'autostrada A14 si è verificato un inseguimento ad alta tensione culminat...
tag
carabiniere
cogne

Bestialità Cogne, scomparsi nel nulla 15 gatti: è caccia al serial killer

23 anni dopo Annamaria Franzoni? Nuova vita: ecco come campa oggi

E ora come la mettiamo? Legrottaglie, Piantedosi: "Medaglia agli agenti indagati", schiaffo alla sinistra

ti potrebbero interessare

Open Arms, il pg di Cassazione: Salvini va assolto, sinistra già in tilt

Open Arms, il pg di Cassazione: Salvini va assolto, sinistra già in tilt

Famiglia nel bosco, ancora un rinvio: siete d'accordo con questa decisione?

Famiglia nel bosco, ancora un rinvio: siete d'accordo con questa decisione?

Garlasco, bomba in tv: "Video intimo", cambia tutto

Garlasco, bomba in tv: "Video intimo", cambia tutto

Roberto Tortora
Garlasco, l'Estathè può risolvere il caso: ecco perché

Garlasco, l'Estathè può risolvere il caso: ecco perché

Roberto Tortora