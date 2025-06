Chiara Poggi "calpestata con una stampella dopo la morte?"

Si è conclusa giovedì 12 giugno a Milano, con la consegna dei reperti a consulenti e periti, la prima parte della fase preliminare dell'incidente probatorio. Meccanismo disposto dal gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, in merito alle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. I periti nominati dalla gip - la genetista Denise Albani e il dattiloscopista Domenico Marchigiani - hanno ritirato alla caserma carabinieri di via Moscova a Milano la prima parte dei reperti. Nella scatola sono custodite le fascette para-adesive con cui all'epoca i carabinieri del Ris repertarono le impronte nella villetta di Garlasco.

Nel frattempo, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Giallo, il professor Pasquale Mario Bacco ha analizzato l'impronta lasciata sulla gamba della vittima. Per il medico legale non si tratta dell’impronta di un tacco o di una punta di scarpa, ma di un segno "compatibile con il piedino di una stampella con pallini antiscivolo".