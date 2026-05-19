Chiara Poggi, l'ultimo mistero sulla morte: "Il nocciolo della pesca è sparito"

Una pesca e il suo nocciolo. È questo l'ultimo mistero su Garlasco. La scoperta sul frutto mangiato da Chiara Poggi prima dell'omicidio sarebbe stata fatta dalla anatomopatologa Cristina Cattaneo, che ha scongelato il contenuto gastrico dello stomaco e l’ha passato al setaccio con il microscopio elettronico. "L’insieme dei caratteri osservato nel campione in esame" scrive nella consulenza medico-legale richiesta dalla Procura di Pavia, appare coerente con l’epidermide di una drupacea pubescente e tra le specie comuni appare suggestiva l’ipotesi della pesca (Prunus persica)", è scritto negli atti.

E Il Giornale a riguardo spiega: "Per Cattaneo il contenuto gastrico non ancora del tutto digerito, evidenza che ha portato l’anatomopatologa a stabilire che Chiara non può essere morta prima di almeno mezz’ora dalla colazione e non oltre le due, contiene materiale e in particolare amidi coerenti con le peculiarità dei cereali Kellogg’s Special K e di prodotti da forno generali (biscotti semplici tipo i Saiwa), insieme a un frustolo (pezzetto) di frutto, probabilmente pesca".