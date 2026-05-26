"Nonna patria" fa a pezzi i compagni: "Ecco perché ho sventolato in alto il Tricolore"

I fatti risalgono a sabato pomeriggio, durante il corteo “pro Pal” in zona San Siro. Claudia Gregotti , 82 anni, insegnante per una vita, non ci pensa due volte. Prende una bandiera tricolore e la sventola verso i manifestanti che impugnano quelle della Palestina. Partono gli insulti, ma lei, ribattezzata “nonna patria” dopo che il video è diventato virale sul web, non si lascia intimidire. Intervistata da Beppe Facchini, dimostra tutta la sua verve: “Io nonna? Direi diversamente giovane, finché riesco a reagire mi sento ancora viva. L'ho sventolata molto in alto, perché io mi sento italiana. Ho avuto da ridire con quelli del corteo. Hanno insultato l'Italia con i soliti epiteti ‘Italia di m**a’, ‘italiani di m**a’ e io ho detto ‘se non vi va bene l'Italia, tornate al vostro paese’”.

Chiamatela “ Nonna Patria ” o più semplicemente signora Claudia, come evidenzia Silvia Sardone in un post su Facebook per congratularsi con l'anziana di 82 anni, insegnante per una vita, che ha avuto il coraggio di schierarsi contro i manifestanti pro Pal. Scrive la Sardone: "Grandissima la signora Claudia che ha affrontato con coraggio e orgoglio chi non ama il nostro Paese e preferisce la bandiera rossa (o palestinese) a quella tricolore. Bravissima la nonna con la bandiera italiana!”.

La donna è, però, provata dall’episodio: “Sono un po' angosciata. Mi hanno tirato dei cartocci pieni di bibita che sono arrivati e hanno anche imbrattato finestra, balcone e tutto. E questi sono gesti proprio da incivili”. Nonna Patria, nonostante tutto, lo rifarebbe, anche se ora ha un po'paura: “Anche i ragazzi di adesso, anche quelli di seconda generazione, non so come reagiscono, per cui ci sono delle teste calde e quindi io ho paura”. Minacce e insulti sono arrivati anche sui social, ma Claudia Gregotti non si scompone: “Pace all'anima loro, è gente che non capisce il valore della patria”.