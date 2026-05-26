Garlasco, la clamorosa intercettazione di mamma Poggi: "Ho chiesto a Marco del video"

Un’altra intercettazione emerge sul caso Garlasco, quella tra l’ex-capitano dei Carabinieri, Gennaro Cassese, all’epoca dei fatti alla guida della compagnia di Vigevano, e la madre di Chiara Poggi, la signora Rita Preda. Rilevata all’indomani dell’interrogatorio del fratello di Chiara, Marco, sulla visione del famoso “video intimo” della sorella con il fidanzato Alberto Stasi. E viene fatta ascoltare a Quarta Repubblica, programma di approfondimento di Rete4 condotto da Nicola Porro. Nell’audio emerge questa conversazione, che parte dalla signora Preda: “Ieri quando ero tornata ho chiesto a mio figlio del video. Mi ha detto che lui non l'aveva visto”. Cassese conferma: “Infatti lo ha detto pure a me”.
La mamma di Chiara aggiunge: “Perché poi ieri sera mi diceva: non mi crede il capitano". Il carabiniere, allora, spiega alla mamma: “È difficile, non è che non gli credo, gli ho detto guarda non è che tu lo hai visto tutto, ma forse qualche immagine, qualcosa, perché stai là vicino al monitor, qualcosa ee lui mi dice ‘no, ma non l'ho visto’. Gli ho detto ‘guarda tu devi parlare con me lasciando stare il fatto che io adesso sia carabiniere. Tu mi devi dire le cose come stanno. Perché è nell'interesse di capire che cosa possa essere successo’". La signora Rita, allora, rincara e conferma la ricostruzione: “Certo, lui mi ha detto, anche a me ha detto ‘io non l'ho visto il video’. Mi fa ‘ho visto che lo stava scaricando. Dal computer dell'Alberto Chiara lo scaricava sul suo. Comunque adesso esattamente insomma, lui non lo ha visto, ha visto però che lei lo scaricava. Perché mi ha poi… mi ha spiegato anche un tipo di programma, ma io non capisco niente di quelle cose lì”. Cassese la conforta: “Siamo in due con queste cose a non capirci nada”.
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Rientrati in studio, Porro chiede alla giornalista e scrittrice Lodovica Bulian perché oggi è interessante per la Procura quest’audio e perché Cassese è stato indagato per falsa testimonianza. Oltre al fatto del perché fossero intercettati. La Bulian spiega: “Perché già pensavano che quel video intimo avesse un peso. Ce l'aveva già nel 2007, a sentire questa intercettazione. I PM di oggi e i carabinieri di Milano dicono ‘guardate che già all'epoca lo stesso Cassese che indagava sul delitto di Garlasco forse aveva qualche dubbio sulla versione di Marco Poggi’. Hai sentito la mamma che dice ‘ma mio figlio dice che il capitano non mi crede’. Ed effettivamente forse Cassese in quel momento non era convinto di quello che diceva Marco Poggi. È importante perché tutt'oggi, ovviamente Marco Poggi è estraneo a tutto e lo ribadiamo, però tutto il GPM di Pavia sottolinea alcune incongruenze nelle dichiarazioni di Marco Poggi”.
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L'intercettazione tra Cassese e la madre di Chiara Poggi#Bulian #garlasco #quartarepubblica pic.twitter.com/HRjPjLAdAq— Quarta Repubblica (@QRepubblica) May 25, 2026