Andrea Sempio, l'intercettazione sull'inchiesta: "Hanno questa cag*** qua"

Una nuova intercettazione su Andrea Sempio, a colloquio con un’amica, viene fatta ascoltare a Quarta Repubblica, programma d’approfondimento di Rete4 condotto da Nicola Porro. E si parla dell’ormai famosa “impronta 33”.

Un’impronta rosa per effetto dei reagenti usati dai Ris, non un’impronta insaguinata, bensì una di quelle “fresche” per effetto dell’inumidimento dal contatto con qualche liquido (tipo l’acqua con cui si sarebbe lavato le mani il presunto assassino, ndr). La ragazza gli chiede se hanno trovato la sua impronta sul muro e Sempio la spiega così nell’estratto dell’audio ambientale: “Ma poi quel muro lì non è un muro liscio, cioè… quando tu vai a dare le impronte, tu la mano la metti sulla superficie liscia, non è che lo fai su una superficie rugosa, mentre invece il muro lì è tutto rugoso, segnato, pieno di robe... Cioè, come fai a sapere qual è la mia mano e qual è… il segno del muro? Eh vabbè, niente, si sono inventati sta cagata qua. Quindi o non è mia e stanno dicendo una cagata o se non si riuscirà a dimostrare e verrà stabilito che è mia va bene, è un'impronta sul muro, però non è insanguinata, non c'entra niente, non sono databili. Quindi non puoi sapere se è stata lasciata prima o dopo, molto prima quindi...”.