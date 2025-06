L'intelligenza artificiale sta cambiando anche il giorno degli esami

Vaticano 8 giugno. Papa Leone XIV: «In Italia e in altri Paesi si conclude in questi giorni l’anno scolastico. Desidero salutare tutti gli studenti e i professori, specialmente gli studenti che nei prossimi giorni faranno gli esami al termine del ciclo di studi».

***

Cina, 7 e 8 giugno. Si è tenuto il momento centrale del sistema educativo cinese: il gaokao, l’esame per l’ingresso nelle università, che sono rigidamente a numero chiuso. La parte nazionale riguarda test di lingua cinese, matematica e lingua straniera, ma l’esame prosegue nei due giorni successivi con test differenziati a seconda delle Provincie. Quest’anno la protagonista nel bene e nel male è stata l’intelligenza artificiale: da una parte usata dalle autorità scolastiche per individuare chi cercasse di copiare, dall’altra proibita a tutti (non solo gli studenti) nei giorni dell’esame. Tutte le funzioni di IA generativa sono state sospese per quattro giorni, con conseguenti imprecazioni via social come Weibo contro gli studenti da parte del resto della popolazione. Il gaokao è il culmine dell’ansia e della pressione (esercitata da società e famiglia) su ogni studente. Se passi, hai la strada spianata a una vita di nuove ansie e pressioni ma con denaro e potere. Se fallisici, avrai una vita da schiavo. Uno studio del 2014 sosteneva che il gaokao provocasse il 93% dei suicidi di ragazzi, vale a dire più di 2mila morti l’anno. Il periodo dell’attesa dei risultati è non a caso chiamato «Luglio nero».