Il Volo, clamoroso Ignazio Boschetto: "Bad Bunny? Un minuto e ti rompi i c***"

Un'uscita infelice de Il Volo ha scatenato un putiferio tra i fan di Bud Bunny. I tre cantanti - Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble - sono stati ospiti a Supernova, il podcast condotto da Alessandro Cattelan. Ovviamente, si è parlato a lungo di musica. E in particolare dell'artista del momento, il portoricano che si è esibito anche durante l'ultimo Half Time dello show del Super Ball. Boschetto, però, è intervenuto provando a imitare in modo impietoso il rapper. E poi si è lasciato andare a una netta stroncatura: "Parli di uno che è al top mondiale, ma poi lo ascolti… e dopo un minuto e mezzo ti rompi i cogl***".

I suoi due colleghi di gruppo ha provato a metterci una pezza riconoscendo che Bud Bunny sia un imprenditore capace di fare cose fuori dal comune. In effetti, ha creato un personaggio "che è diventato la voce dei latinoamericani in un periodo storico delicatissimo in America". E in aggiunta, hanno spiegato a Boschetto che non è carino imitare "gli altri artisti".