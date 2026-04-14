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Jannik Sinner, la rivelazione di Elena Santarelli su Laila: "Quella che non sgomita"

martedì 14 aprile 2026
Jannik Sinner, la rivelazione di Elena Santarelli su Laila: "Quella che non sgomita"

2' di lettura

Ha fatto discutere il gossip sportivo l'abbraccio tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic, sulle tribune del Court Rainier di Montecarlo, dopo la vittoria dell'altoatesino contro Carlos Alcaraz. Un abbraccio garbato, quasi timido. Ma soprattutto, nessun bacio, nemmeno sulla guancia. I più maliziosi sospettano di una crisi, ricordando la stessa freddezza tra Jannik e la sua ex partner Anna Kalinskaya a Flushing Meadows, un anno e mezzo fa. 

La 26enne splendida modella danese, a dispetto del lavoro che la espone a ogni tipo di obiettivo, è però ragazza assai riservata, anche sui social. L'aspetto e i modi piuttosto freddi però non devono ingannare, e a raccontare chi sia davvero Laila nella vita di tutti i giorni è Elena Santarelli, volto noto della tv italiana. 

La showgirl e presentatrice, che ha assistito ai Masters 1000 nel Principato, su Instagram si è spesa in un grande elogio di "Lady Sinner": "Ho avuto modo di conoscerla qualche giorno fa ed è discreta, umile, alla mano, dolce, disponibile, simpatica, composta e chic, mai fuori luogo". "Credo - ha aggiunto - che sia la ragazza giusta per un grande campione, lei c’è ma non vuole fare quella che sgomita! A me ha dato una bellissima impressione".

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Il fatto dunque che sul profilo Instagram della Hasanovic non compaiano foto di Jannik non sarebbe un segno di lontananza ma, semmai, di semplice discrezione. C'è da dire che anche la russa Kalinskaya, pur più esuberante, ha sempre mostrato una certa ritrosia nel mescolare la vita social e la relazione con il collega di San Candido.

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