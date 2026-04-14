Jannik Sinner, la rivelazione di Elena Santarelli su Laila: "Quella che non sgomita"

Ha fatto discutere il gossip sportivo l'abbraccio tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic, sulle tribune del Court Rainier di Montecarlo, dopo la vittoria dell'altoatesino contro Carlos Alcaraz. Un abbraccio garbato, quasi timido. Ma soprattutto, nessun bacio, nemmeno sulla guancia. I più maliziosi sospettano di una crisi, ricordando la stessa freddezza tra Jannik e la sua ex partner Anna Kalinskaya a Flushing Meadows, un anno e mezzo fa.

La 26enne splendida modella danese, a dispetto del lavoro che la espone a ogni tipo di obiettivo, è però ragazza assai riservata, anche sui social. L'aspetto e i modi piuttosto freddi però non devono ingannare, e a raccontare chi sia davvero Laila nella vita di tutti i giorni è Elena Santarelli, volto noto della tv italiana.

La showgirl e presentatrice, che ha assistito ai Masters 1000 nel Principato, su Instagram si è spesa in un grande elogio di "Lady Sinner": "Ho avuto modo di conoscerla qualche giorno fa ed è discreta, umile, alla mano, dolce, disponibile, simpatica, composta e chic, mai fuori luogo". "Credo - ha aggiunto - che sia la ragazza giusta per un grande campione, lei c’è ma non vuole fare quella che sgomita! A me ha dato una bellissima impressione".