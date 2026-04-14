Giacomo Bongiorni, l'avvocato del 17enne: "C'è una ricostruzione alternativa"

Sulla morte di Giacomo Bongiorni "c'è, esiste una ricostruzione alternativa". Ne è convinto l'avvocato Nicola Forcina, difensore di fiducia incaricato dai genitori del 17enne di Massa gravemente indiziato per omicidio volontario del 47enne. Il legale ha avuto nella mattinata di martedì 14 aprile il primo colloquio con il ragazzo. "Lui è molto provato - dice il difensore all'Ansa - la situazione è importante, non è una delle migliori, ma esiste una ricostruzione alternativa che la difesa potrà proporre" nel corso del procedimento.

Il 17enne ha sostenuto già nel primo interrogatorio - domenica scorsa - coi carabinieri e i magistrati genovesi di aver ricevuto per primo un colpo al naso da Bongiorni e di aver reagito. Ora è ristretto in un centro di prima accoglienza per minori nel capoluogo ligure. Il legale sta aspettando la fissazione dell'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia. Riguardo all'autopsia "ci siamo riservati la nomina di un consulente medico legale che valuterà poi la relazione del consulente della procura".