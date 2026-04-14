Trump contro Meloni, FdI: "Il coraggio di difendere la nazione, il dovere di dissentire"

Dopo le parole di Donald Trump contro Giorgia Meloni - il presidente degli Stati Uniti si è detto "scioccato dalla premier" aggiungendo che "non vuole aiutarci nella guerra" contro l'Iran e che "è molto diversa da quello che pensavo" -, piove la netta presa di posizione di Fratelli d'Italia. "Italia e Stati Uniti sono Nazioni amiche e alleate da lungo tempo, a prescindere da chi governa - hanno spiegato in una nota congiunta i capigruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, Galeazzo Bignami e Lucio Malan -. Dispiace che ultimamente scelte dell'amministrazione americana non appaiano in linea con la visione degli Stati europei, Italia compresa".

Come hanno ribadito i capigruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, "il dovere degli amici è dire con trasparenza quando non si è d'accordo, non assecondare ciò che si reputa sbagliato. È quanto ha sempre fatto Giorgia Meloni in Europa come con gli Stati Uniti e con gli altri partner, con la chiarezza e la sincerità che hanno restituito alla nostra Nazione credibilità e prestigio a livello internazionale. Un comportamento coraggioso - hanno concluso Bignami e Malan, sempre volto a difendere l'interesse nazionale".