Trump contro Meloni, FdI: "Il coraggio di difendere la nazione, il dovere di dissentire"

Dopo le parole di Donald Trump contro Giorgia Meloni - il presidente degli Stati Uniti si è detto "scioccato dalla premier" aggiungendo che "non vuole aiutarci nella guerra" contro l'Iran e che "è molto diversa da quello che pensavo" -, piove la netta presa di posizione di Fratelli d'Italia. "Italia e Stati Uniti sono Nazioni amiche e alleate da lungo tempo, a prescindere da chi governa - hanno spiegato in una nota congiunta i capigruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, Galeazzo Bignami e Lucio Malan -. Dispiace che ultimamente scelte dell'amministrazione americana non appaiano in linea con la visione degli Stati europei, Italia compresa".
Come hanno ribadito i capigruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, "il dovere degli amici è dire con trasparenza quando non si è d'accordo, non assecondare ciò che si reputa sbagliato. È quanto ha sempre fatto Giorgia Meloni in Europa come con gli Stati Uniti e con gli altri partner, con la chiarezza e la sincerità che hanno restituito alla nostra Nazione credibilità e prestigio a livello internazionale. Un comportamento coraggioso - hanno concluso Bignami e Malan, sempre volto a difendere l'interesse nazionale".
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Un giudizio condiviso anche dal presidente del Senato Ignazio La Russa. "Secondo noi non c'è bisogno di ricucire, il presidente ha una sua valutazione, noi continueremo a essere amici degli Stati Uniti d'America su tutti gli argomenti in cui ci troviamo in piena sintonia con gli Stati Uniti d'America - ha spiegato la seconda carica dello Stato -. Quando non ci troviamo in sintonia abbiamo il dovere, prima ancora che il diritto di dirlo. In questo caso il dovere di prendere le distanze da un attacco frontale al Sommo Pontefice. Se non l'avesse fatto, Meloni sarebbe venuta meno ai suoi doveri non solo di cattolica, credente, osservante, perché Giorgia lo è profondamente, ma anche ai doveri del Presidente del Consiglio italiano".