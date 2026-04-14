Madre e figlia, il giallo della ricina: "Confermata la negatività del padre". Cambia tutto?

Nessuna positività alla ricina per Gianni Di Vita. Ora arriva la conferma. Il marito di Antonella Di Ielsi e padre della 15enne Sara Di Vita, entrambe morte dopo Natale, non è risultato positivo alla sostanza. Positive invece mamma e figlia che più volte sono andate in ospedale per una sospetta intossicazione alimentare, salvo poi perdere la vita presumibilmente avvelenate. A riportare le ultime indiscrezioni, che arrivano da fonti qualificate, è l'Ansa.
Ecco allora che sono proseguiti in Questura a Campobasso gli interrogatori nei confronti di alcune persone informate dei fatti. Sono almeno cinque i nuovi soggetti convocati dalla polizia, oltre ai trenta già sentiti negli ultimi giorni. Gli investigatori della Squadra Mobile stanno seguendo diverse piste e ci sono alcune persone sospettate. Gli interrogatori proseguiranno nei prossimi giorni e anche Gianni Di Vita sarà nuovamente convocato per essere ascoltato come testimone.
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Intanto è stato fissato per il prossimo 29 aprile, a Bari, l'esame dei vetrini relativi alle autopsie eseguite sui corpi delle due vittime del giallo di Pietracatella. La convocazione è stata disposta dal medico legale Benedetta Pia De Luca, che ha incaricato le parti - legali e consulenti - di partecipare all'analisi dei campioni istologici prelevati durante l'esame autoptico del 31 dicembre. Si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, per i quali è previsto il contraddittorio tra le parti. Sono stati convocati gli avvocati e i consulenti dei cinque medici indagati nella prima fase dell'inchiesta per omicidio colposo, oltre ai rappresentanti delle parti offese, tra cui il nuovo legale di Gianni Di Vita, Vittorino Facciolla, insieme al consulente tecnico della difesa.