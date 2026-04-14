Madre e figlia, il giallo della ricina: "Confermata la negatività del padre". Cambia tutto?

Nessuna positività alla ricina per Gianni Di Vita. Ora arriva la conferma. Il marito di Antonella Di Ielsi e padre della 15enne Sara Di Vita, entrambe morte dopo Natale, non è risultato positivo alla sostanza. Positive invece mamma e figlia che più volte sono andate in ospedale per una sospetta intossicazione alimentare, salvo poi perdere la vita presumibilmente avvelenate. A riportare le ultime indiscrezioni, che arrivano da fonti qualificate, è l'Ansa.

Ecco allora che sono proseguiti in Questura a Campobasso gli interrogatori nei confronti di alcune persone informate dei fatti. Sono almeno cinque i nuovi soggetti convocati dalla polizia, oltre ai trenta già sentiti negli ultimi giorni. Gli investigatori della Squadra Mobile stanno seguendo diverse piste e ci sono alcune persone sospettate. Gli interrogatori proseguiranno nei prossimi giorni e anche Gianni Di Vita sarà nuovamente convocato per essere ascoltato come testimone.