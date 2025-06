Sorrento, don Rito Maresca pro Gaza: cosa spunta all'altare, un caso politico

Sempre su Facebook, don Maresca ha lanciato altri messaggi molto espliciti su Gaza, scelte di campo inequivocabili che a molti sembrano travalicare il messaggio evangelico per diventare politica pura: "Dobbiamo imparare a schierarci, non contro qualcuno, non con violenza, ma per difendere la vita e per difendere chi non può difendersi. La liturgia diventa vuoto ritualismo se non tocca la vita, se non ci espone, se non ci provoca a cambiare e ad assumerci dei rischi". E ancora: "È vero che ci sono tante guerre, ma a Gaza non c’è una guerra ma un massacro di civili. È vero che il 7 ottobre è stata una carneficina, un crimine contro l’umanità, un atto di guerra al di fuori di ogni immaginazione, ma da allora in poi Israele ha avvitato una campagna di morte e distruzione senza proporzione. Quella di Gaza non è, o comunque non è più (se mai lo sia stata) una guerra ma pulizia etnica, un vero e proprio #genocidio che capita sotto i nostri occhi e anche grazie al silenzio complice dei nostri governi". Quindi la sfida direttamente alla "sua" Chiesa. "Non è opportuno… Mi chiedo quando Cristo si sia preoccupato di essere opportuno. E se qualche esponente del clero venisse a censurarmi o addirittura qualche poliziotto venire a chiedermi i documenti (come sta capitando in tante parti di Europa ai giovani che semplicemente e pacificamente portano una bandiera palestinese), sarò contento di assomigliare per la prima volta a Gesù condannato dal potere religioso e giustiziato dal potere politico a servizio non della verità e dei poveri ma del controllo e della difesa dei potenti".