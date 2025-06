Venezia, mega hotel, motoscafi e celebrità: da oggi è "Bezos Town"

L’arrivo degli sposi ha sciolto il primo nodo: è l’Hotel Aman , 7 stelle super lusso affacciate sul Canal Grande, il quartier generale di Jeff e Lauren in Laguna. Arrivati sorridenti in motoscafo - peraltro, lo stesso governatore del Veneto Luca Zaia ha annunciato che la coppia ha regalato 3 milioni alla città da utilizzare per la sua salvaguardia - hanno fatto un cenno con la mano alla stampa appostata prima di salire sul molo ed eclissarsi dietro alla tenda montata ieri per garantire privacy totale agli sposi. È stata “riservatezza” la parola d’ordine di tutta la macchina organizzativa del matrimonio, a tal punto che secondo alcune indiscrezioni anche i motoscafisti hanno firmato un contratto di ingaggio - dal 25 al 30 giugno compresi - per essere a disposizione. Nessuno di loro ha ricevuto indicazioni precise, che vengono impartite volta per volta, sanno solamente che a un certo si dovranno far trovare verso Piazza Marco, far salire a bordo gli invitati e a quel momento riceveranno istruzioni dallo staff su dove portarli. Sembra la trama cinematografica di uno film di 007, ma invece è la realtà delle nozze Bezos.

I luoghi in realtà trapelano soprattutto per le serate di giovedì, venerdì e sabato, che sembrano essere gli unici appuntamenti collettivi di tutti i 200 ospiti che stanno convergendo a Venezia. Si inizia con il party nel Chiostro della Chiesa della Madonna dell’Orto, a Cannaregio, dove per tutta la giornata di mercoledì si è assistito a un via vai di barche che trasportavano tende, sedie, pentole, cucine da campo, per preparare quello che si dice sia la prima festa a tema, un pigiama party corredato da finger food e oscurato da grandi tende verdi. Sono bianche invece le tende sull’isola di San Giorgio, che proteggono la vista degli ospiti di chi parteciperà alla serata clou di venerdì dentro la Fondazione Cini, dove nel teatro disegnato da Vietti, che Katherine Hepburn definì il teatro più bello del mondo, Jeff Bezos e Lauren Sanchez, si scambieranno la promessa di amore e fedeltà davanti agli invitati seduti nell’emiciclo. Il terzo appuntamento, quello di sabato sera, 28 giugno, all’Arsenale, è quello più blindato e inaccessibile. L’Arsenale sarebbe stato preferito alla chiesa della Misericordia, come location del ballo a tema a tema Grande Gatsby, proprio per le garanzie di sicurezza che offre il luogo in visita delle proteste dei comitati “no space for Bezos” annunciate per quel giorno.

Nell’attesa di quel che succederà, sono gli arrivi a tener banco. Tra i primi a raggiungere Venezia, Ivanka Trump è scesa all’hotel regina, con il marito Jared Kushner e i tre figli, in divisa Ferrari, dopo la tappa a Maranello. Avvistata tra la calle anche Diane von Furstenberg, di casa a Venezia, che martedì sera ha ospitato Dasha Zhukova e il marito Stavros Niarchos. Grande attesa per il trio delle meraviglie: Orlando Bloom, in arrivo senza Katie Perry, Leonardo Di Caprio, accompagnato da Vittoria Ceretti, e Tom Brady, ex marito di Gisele Bundchen, vicino di casa (come Ivanka Trump) dei Bezos a Miami, a Creek Island, soprannominato il bunker dei miliardari. E a proposito di zeri, questo matrimonio supera e di parecchio la fantasia, a cominciare da costi. Si parla di una cifra di 30 milioni di euro, che corrisponde allo 0,013% del patrimonio di Mister Amazon. L’equivalente di due caffè per un comune mortale.

Tale è l’eco delle nozze, che il cognome Bezos rimbalza per la Laguna, non solo in mezzo agli addetti ai lavori, ma anche tra i turisti, divertiti dalla coincidenza del loro viaggio in città con il grande evento. Le calle sono per i visitatori, i canali per gli ospiti e il loro motoscafi. Stasera per esempio quello di fronte alla chiesa della Madonna dell’Orto sarà chiuso al traffico dalle 18 alla mezzanotte per permettere a tutti gli invitati di partecipare in tranquillità al primo evento. In realtà sarà quello il primo vero banco di prova evidente per l’agenzia organizzativa “Lanza e Baucina” e il primo vip watching collettivo per vedere chi, con chi e com’è vestito, arriverà all’evento. Tutta l’organizzazione ha ingaggiato circa duecento maestranze, compreso un nutrito drappello di guardie private. Dicono che solo Jeff Bezos ne abbia dieci dedicate a lui.