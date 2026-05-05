Venezia, tre persone in acqua: morto un 20enne. Tragedia e giallo all'alba

Tragedia nelle acque della laguna di Venezia: il corpo di un ragazzo di 20 anni è stato recuperato senza vita questa mattina nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza nel sestiere di San Polo,

L’intervento dei Vigili del fuoco è scattato all'alba, intorno alle 5.30, per un soccorso a persone in acqua in zona San Polo 2640, dove risultava disperso un giovane appartenente a un gruppo di tre persone. Due di loro sono stati tratti in salvo da un’imbarcazione di passaggio, mentre il terzo - il giovane - non è più riemerso. Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari (APL) della sede di Venezia Dorsoduro, con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale, che hanno avviato le ricerche in laguna.

Meno di due ore dopo il primo allarme, intorno alle 7.15, il corpo del giovane è stato individuato e recuperato dai sommozzatori. Presenti i Carabinieri e il personale sanitario del Suem 118. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

