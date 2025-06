Venezia, la sinistra si è ridotta a scendere in piazza contro un matrimonio

Le desgràsie xe sempre pronte, come le tole delle osterie. Le disgrazie – si dice in veneziano – sono sempre pronte, come i tavoli nelle osterie. In questi giorni a Venezia, come se la Laguna non avesse già i suoi problemi, brulica un esercito di invasati che urlano contro il miliardario americano Jeff Bezos, il padrone di Amazon che per il suo matrimonio con la giornalista Lauren Sánchez ha invitato in città duecento straricchi da tutto il mondo.

Tali indemoniati, non gli straricchi ma i manifestanti, protestano perché vogliono «la giustizia sociale». E che diavolo vuol dire! «L’un per cento rovina il mondo!», strillavano ieri in piazza San Marco dove hanno cercato di issare striscioni ovunque, anche arrampicandosi sui pili portabandiera innanzi la basilica, azione che se fai in qualsiasi Paese civilizzato e no la polizia ti chiede le generalità per capire se sei solo picchiatello o magari hai in mente dell’altro. L’Italia non fa eccezione e i contestatori, tra gli strali della sinistra – ci torniamo dopo – sono stati identificati. L’«un per cento», spieghiamo lo slogan, è la percentuale dei ricchi nel mondo.