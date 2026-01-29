Dal paleolitico fino alle missioni: la Luna non smette di incantarci

L a finestra di lancio si apre il 6 febbraio, e pochi giorni fa è cominciata la quarantena per l’equipaggio di Artemis II, la missione della Nasa che porterà quattro astronauti, a bordo della navicella Orion, a volare per dieci giorni attorno alla Luna. Non è previsto l’allunaggio che sarà effettuato nel 2027 da Artemis III, con la prospettiva di stabilire un avamposto per l’esplorazione e lo sfruttamento oltre che della Luna stessa, di Marte. Perché dopo quasi sessant’anni torna il desiderio della Luna? In una recente conferenza in Italia, Jeff Bezos, fondatore di Amazon e dell’impresa aerospaziale Blue Origin ha dichiarato: «nei prossimi vent’anni milioni di persone vivranno nello spazio». L’idea è quella delle colonie, nonostante le forti riserve di chi, come la filosofa Mary Jane Rubinstein, denuncia una volontà di appropriazione a dispetto del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 che stabilisce che nessuna nazione può rivendicare la sovranità dei corpi celesti, mentre ricorda che nello spazio non ci sono montagne, uccelli, oceani: «Non è una bella cosa viverci, affatto».

Ma la Luna è sempre stata una nostra ossessione. Un excursus storico-scientifico, guidati da La Luna (a cura di Matthew Shindell, Einaudi, 256 pag., 56 euro), un atlante lunare illustrato corredato da trenta saggi – trenta è il numero magico qui, perché (approssimativamente, in realtà è poco meno) sono i giorni del ciclo lunare attraverso le sue otto fasi principali – rivela la costante presenza del nostro satellite dalla mitologia alla storia delle religioni e delle civiltà, alla sessualità, alla superstizione e alla magia, alla scienza moderna. Dal 1962 al 1974, per conto dell’US Geological Survey (l’agenzia geologica americana), basandosi su fotografie scattate da telescopi (le prime mappe a essere realizzate) e poi anche da orbiter e lander (robot che rispettivamente orbitano attorno alla Luna o ne esplorano la superficie), fu realizzatala prima mappatura completa e sistematica del lato vicino della Luna che avrebbe orientato l’allunaggio del luglio 1969 con Apollo 11.

Le quarantaquattro mappe disegnate dai ventidue cartografi, illustratori, geografi e geologi che, diventati selenografi (Selene era uno dei nomi greci della Luna, l’altro era Mene, da cui “mese”), con i loro vividi e contrastanti colori a indicare le diverse epoche di formazione di crateri e bacini, da quando sulla Luna c’era attività vulcanica fino a tempi relativamente recenti, e con i vasti “mari” dai suggestivi nomi latini: Sinus Iridum (la Baia degli Arcobaleni), Oceanus Procellarum (L’Oceano delle Tempeste), assegnati prima che si scoprisse che la Luna non può avere acqua, sono un perfetto connubio di analisi di dati e realizzazione artistica, specialmente quando le si confronta con le vecchie rappresentazioni, come l’incisione nella Selenographia (1647) dell’astronomo polacco Johannes Hevelius, o anche la Luna piena, attorniata dal suo alone mistico, che appare in una delle carte da gioco dal mazzo inglese Astronomia (1829).