Ragazza di 16 anni stuprata in strada: orrore ad Avezzano, chi è la belva

Orrore ad Avezzano (L’Aquila). Nel pomeriggio di venerdì 5 giugno una ragazza di 16 anni è stata violentata nella zona nord della città.Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Centro, l’aggressore è un 21enne di origini egiziane, residente a Tagliacozzo, arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dallo stato di minorata difesa.

La giovane, infatti, si trovava in stato confusionario, probabilmente a causa dell’assunzione di alcol.A far scattare l’intervento è stata una residente della zona che, dal balcone della propria abitazione, ha assistito alla scena. La donna ha subito chiamato il 112 e ha anche filmato gli abusi in corso.

Il video è stato acquisito come prova dall’autorità giudiziaria.Grazie alla segnalazione tempestiva, i carabinieri sono intervenuti rapidamente, hanno interrotto la violenza e arrestato il 21enne. L’uomo si trova attualmente nel carcere di Avezzano in attesa della convalida dell’arresto da parte del giudice.La 16enne, fortemente sotto shock, è stata soccorsa e accompagnata all’ospedale cittadino per le cure del caso. Successivamente è stata dimessa.La Procura di Avezzano ha aperto un fascicolo e sta coordinando le indagini. L’episodio ha destato forte indignazione nella città abruzzese.