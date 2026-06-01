Beppe Sala castra il toro simbolo di Milano: l'ultima follia buonista

Il toro riprodotto nel pavimento della Galleria Vittorio Emanuele al centro della polemica social. Da giorni non si fa che parlare della sparizione dei testicoli dell'animale. "Transizione di genere per il povero toro"; "toro transgender"; "giallo a Milano"; "Perché il toro è diventato un bue?". E ancora: "Restauro orrendo". Gli attributi del toro sono infatti molto importanti per milanesi e non. Secondo la tradizione appoggiarci sopra il tallone e girare per tre volte porterebbe fortuna.

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A furia di girarci, però, il disegno si è rovinato: in meno di dieci anni i testicoli si sono affossati di circa 2,5 centimetri, generando un buco in cui si sono polverizzate le tessere di marmo rosa che segnalavano l’apparato riproduttivo del toro. Da qui la decisione del Comune di affidare i lavori di restauro a Gianluca Galli. È stato lui a postare la foto del lavoro scatenando i commenti del web che hanno subito notato il controverso dettaglio. "Surreale criticare un lavoro non ancora finito. Sono polemiche che mi fanno sorridere. Capitano sempre quando c’è un restauro e poi è ridicolo che il restauro di oggi venga messo a confronto con quello precedente dato che sono sempre io l’autore", si è giustificato lo stesso Galli.

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