Beppe Sala castra il toro simbolo di Milano: l'ultima follia buonista

Il toro riprodotto nel pavimento della Galleria Vittorio Emanuele al centro della polemica social. Da giorni non si fa che parlare della sparizione dei testicoli dell'animale. "Transizione di genere per il povero toro"; "toro transgender"; "giallo a Milano"; "Perché il toro è diventato un bue?". E ancora: "Restauro orrendo". Gli attributi del toro sono infatti molto importanti per milanesi e non. Secondo la tradizione appoggiarci sopra il tallone e girare per tre volte porterebbe fortuna.
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A furia di girarci, però, il disegno si è rovinato: in meno di dieci anni i testicoli si sono affossati di circa 2,5 centimetri, generando un buco in cui si sono polverizzate le tessere di marmo rosa che segnalavano l’apparato riproduttivo del toro. Da qui la decisione del Comune di affidare i lavori di restauro a Gianluca Galli. È stato lui a postare la foto del lavoro scatenando i commenti del web che hanno subito notato il controverso dettaglio. "Surreale criticare un lavoro non ancora finito. Sono polemiche che mi fanno sorridere. Capitano sempre quando c’è un restauro e poi è ridicolo che il restauro di oggi venga messo a confronto con quello precedente dato che sono sempre io l’autore", si è giustificato lo stesso Galli.
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Ma la polemica non si è comunque conclusa. "Apprendo con profonda indignazione dell'ennesimo e gravissimo sfregio che la Giunta Sala è riuscita a compiere nei confronti dei milanesi e della loro città. Il toro posto in Galleria Vittorio Emanuele durante un tentativo maldestro di restauro è stato letteralmente ‘castrato’. E, come se non bastasse, l'assessore alle Opere pubbliche del Comune di Milano Marco Granelli ha pensato bene di risolvere la situazione con un post nel quale ha liquidato la tradizione dello storico toro come un qualcosa di meramente turistico. Quale ignoranza è quale incompetenza! Come fa Milano a essere governata da qualcuno che non conosce nemmeno la sua storia e i suoi tesori? Di fronte a tanto sfacelo esigo che il Sindaco Giuseppe Sala si assuma le sue responsabilità e senza tentennamenti intervenga personalmente garantendo che al più presto, il toro - che rappresenta uno dei più conosciuti e preziosi simboli della cultura meneghina - venga restaurato e riportato alla sua forma originale", tuona il deputato di Fratelli d’Italia, vicepresidente della Commissione Affari costituzionali della Camera ed ex vicesindaco delle Giunte di centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.
Ma è luno scherzo??— Aly^^ ✈️ (@Aly07_US_EU) May 30, 2026
Gli hanno cancellato le palle!!
E le tessere rosse? Avevano finito quelle grigie?
Mioddiooooooo...♀️#ToroGalleria #Milano #toro #restauro pic.twitter.com/0M6O46qtd4