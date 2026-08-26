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Caltanissetta, si oppongono al rimpatrio: migranti danno fuoco al Cpr

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mercoledì 26 agosto 2026
Caltanissetta, si oppongono al rimpatrio: migranti danno fuoco al Cpr

1' di lettura

Una rivolta è scoppiata stamani, mercoledì 26 agosto, all'interno del Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Pian del Lago, a Caltanissetta. Secondo una prima ricostruzione, alcuni stranieri trattenuti nella struttura, nel tentativo di opporsi al rimpatrio, avrebbero appiccato il fuoco in uno dei padiglioni del centro e lanciato oggetti contundenti contro i poliziotti impegnati nel servizio di vigilanza. Per riportare la situazione sotto controllo è stato necessario l'intervento di rinforzi delle forze di polizia. Un poliziotto sarebbe rimasto ferito durante la rivolta ed è stato trasportato al pronto soccorso per le cure e gli accertamenti. 

Intanto ad Ancona un tunisino di 46 anni che molestava un gruppo di ragazze in piazza Roma è stato fermato dai Carabinieri della stazione Ancona Centro. L'uomo, disoccupato e senza dimora, è risultato destinatario di un ordine di espulsione emesso dalla Prefettura di Ancona il 6 agosto scorso, mai rispettato. L'intervento è scattato ieri intorno alle 20, dopo una segnalazione. Identificato, il 46enne, già con precedenti di polizia, è emerso non in regola con le norme sul soggiorno. È stato quindi deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria per la violazione dell'ordine di espulsione e accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Roma-Ponte Galeria. 

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cpr

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