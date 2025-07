Garlasco, l'intercettazione del super-testimone: "Se venissero, chiama questo numero"

Tra audio, verbali, testimonianze e indiscrezioni, la vicenda Garlasco continua ad essere un girone dantesco infernale dal quale non si riesce a riemergere. Ricordando che c’è un condannato in via definitiva, Alberto Stasi, ed un nuovo indagato per le indagini in corso, Andrea Sempio. Argomento caldo anche a Quarta Repubblica, programma di approfondimento di Rete4 del lunedì sera, condotto da Nicola Porro. Emerge uno stralcio di conversazione tra il super testimone, Marco Muschitta, e la sua datrice di lavoro. Muschitta, operaio, dichiarò spontaneamente di aver visto una ragazza bionda in bicicletta allontanarsi dalla villetta di Via Pascoli quella famosa mattina del 13 Agosto con in mano un oggetto simile ad un alare da camino. Testimonianza, poi, ritrattata e lui diventato inattendibile. Muschitta aveva paura di ripercussioni legali, ma dalla telefonata emerge il suo capo che lo tranquillizza. Questa la sequenza:



Muschitta: “Ciao Ludovica dimmi”

Ludovica: “Senti una cosa, ho parlato con * mi ha detto di fare quello che abbiamo concordato, tu non parli se non c'è lui, che è un tuo diritto di parlare con l'assistenza di qualcuno”. Si riferisce ad un avvocato evidentemente.

Muschitta: “Va bene, allora me lo segno”

Ludovica: “Siccome io gli ho spiegato tutto, se venissero…. tu chiami questo numero. Tutto tranquillo?”.

Muschitta: “Si, si, insomma, ho un po' di angoscia ancora”.

Ludovica: “Ma no, ma no, ma no. Fattela passare, adesso oltretutto stai tranquillo, mi ha detto che di problemi non ce ne sono assolutamente, sono tutte storie quelle che ti hanno raccontato”.

L’avvocato De Rensis, che assiste Stasi, dice la sua ascoltando la telefonata intercettata: “Per fortuna che è una rappresentazione teatrale, sapendo che Muschitta è inattendibile. Qui, mentre recitano, lei dice a lui che tutte le cose che gli hanno detto poi non gli succederanno. Allora vorrei capire a questa signora chi gli ha detto cosa, chi è questo che non nominano. Per fortuna mi tranquillizzo sapendo che, essendo inattendibile, queste conversazioni sono artificiali”.